Santelli “Governo blocchi sbarchi di migranti o interverrò io”

ROMA (ITALPRESS) – "Per l'immediato chiedo che, come d'altra parte è già avvenuto durante il lockdown, chi arriva sia sottoposto a quarantena o sulle navi di provenienza requisite o su quelle della Marina, non a terra. E, in secondo luogo, è chiaro che è necessario un blocco navale: che senso ha impedire i voli da Paesi a rischio e poi permettere gli ingressi a persone già malate? E va fatto senza aspettare l'Europa, va fatto e basta". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, la governatrice della Calabria, Jole Santelli, che, in merito agli sbarchi di migranti in tempo di coronavirus, sottolinea come "il rischio di vita oggi è per tutti, per noi e per loro. Lo Stato ha il dovere morale di proteggere chi ha lottato contro il virus, e ...

