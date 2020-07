Roma, sequestrato l’impianto per rifiuti di Rocca Cencia: indagati 6 manager dell’Ama (Di lunedì 13 luglio 2020) Sei fra manager in carica ed ex-manager di Ama sono indagati dalla Procura di Roma. Per tutti, gli inquirenti hanno ipotizzato reati ambientali in relazione al sequestro preventivo di parte del Tmb (trattamento meccanico-biologico) di Rocca Cencia, di proprietà della municipalizzata dei rifiuti. Fra questi, l’ex-direttore operativo ed ex amministratore unico Massimo Bagatti, l’ex-dg Stefano Bina, il direttore operativo Marco Casonato, il responsabile impiantistica Emanuele Lategano, il suo predecessore Pietro Zotti e, infine, il responsabile del sito Riccardo Stracqualursi. Nel 2019 anche Salvini manifestò contro il Tmb A far scattare l’indagine, le numerose denunce presentate da molti cittadini sempre più inferociti dai ... Leggi su secoloditalia

