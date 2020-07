Prendono le lenzuola e cade a terra l’incredibile: trovano 2 lingotti di… (Di lunedì 13 luglio 2020) Due bambini trovano 2 lingotti d’oro puro nella loro vecchia casa di famiglia. Siamo a Parigi, durante il lockdown, e la fortunata storia ha dell’incredibile. Questi due bambini francesi, rispettivamente di 12 e 10 anni, di certo non si aspettavano di fare una scoperta così pazzesca proprio nella loro vecchia casa di famiglia. Nell’abitazione ad una manciata di chilometri da Parigi, i due fratellini decidono di costruire un piccolo fortino con gli oggetti recuperati in casa. Un gioco da bambini per trascorrere il lockdown, che incredibilmente si trasforma in una vera ‘caccia al tesoro’. Rovistando in giro per la casa, i bambini arrivano ad aprire dei vecchi armati in cui trovano delle lenzuola d’epoca. È proprio da lì che vedono ... Leggi su velvetgossip

Il motivo? Suo figlio ha preso i pidocchi. Ragion per cui è stato costretto a rasarlo a zero oltre che a pulire e disinfettare vestiti, federe, lenzuola, ecc…Ma i problemi per l’ex corteggiatore del ...

Ha atteso che il compagno di cella si addormentasse, ha preso un lenzuolo, ne ha ricavato una corda e se l'è legata al collo, l'altro capo alle sbarre. Poi è salito su uno sgabello che subito dopo ha ...

Ha atteso che il compagno di cella si addormentasse, ha preso un lenzuolo, ne ha ricavato una corda e se l'è legata al collo, l'altro capo alle sbarre. Poi è salito su uno sgabello che subito dopo ha ...