Napoli, Aurelio De Laurentiis su Castel Di Sangro: “Non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato” (Di lunedì 13 luglio 2020) In occasione della presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha parlato oggi anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Con Castel di Sangro è stato un amore a prima vista perché non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato. Impianti sportivi che non ho visto da altre parti, una cittadina con delle opportunità culinarie, di intrattenimento, di pesca. E’ un territorio che non mi aspettavo così straordinariamente organizzato. C’è uno stadio da 7 mila posti e tribune coperte, con un’illuminazione che permette le riprese televisive sia per l’Italia che per l’estero. La ... Leggi su calciomercato.napoli

