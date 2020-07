Moncalieri, ubriachi litigano al parco, due arresti e due denunce (Di lunedì 13 luglio 2020) Quattro persone, nella tarda serata di ieri, sono state sorprese a Moncalieri, all’interno dei giardini pubblici di lungo Po Abellonio, per un animato litigio, segnalato da più passanti al 112, da parte dei carabinieri di Torino. Giunti sul posto i militari hanno hanno fermato 4 persone ubriache, tutte domiciliate nel locale centro di accoglienza. Alla vista dei militari, un cittadino ghanese 19enne e un cittadino nigeriano 23enne si sono scagliati contro di loro, sferrando calci, pugni e morsi, provocando ai militari lesioni giudicate guaribili tra i 4 ed i 5 giorni. I due sono finiti in manette. Per altri due cittadini nigeriani, di 27 e 30 anni, è invece scattata la denuncia per atti osceni e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. L'articolo Moncalieri, ubriachi ... Leggi su nuovasocieta

