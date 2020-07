Minimo storico delle nascite dall’unità d’Italia, calo del 4,5% (Di lunedì 13 luglio 2020) Il record negativo di nascite dall’Unità d’Italia registrato nel 2018 è di nuovo superato dai dati del 2019: gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19 mila unità sul 2018 (-4,5%). Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al Centro (-6,5%). Lo rileva l’Istat. I fattori strutturali che negli ultimi anni hanno contribuito al calo delle nascite sono noti e si identificano nella progressiva riduzione della popolazione italiana in età feconda, costituita da generazioni sempre meno numerose alla nascita – a causa della denatalità osservata a partire dalla seconda metà degli anni Settanta – non più incrementate dall’ingresso di consistenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

istat_it : Al 31 dicembre 2019 i residenti nel nostro Paese sono 60.244.639, quasi -189mila da inizio anno. Nuovo minimo stori… - HuffPostItalia : L'Italia si spopola. Mezzo milione in meno in 5 anni, natalità al minimo storico - Agenzia_Ansa : #Istat, minimo storico nascite dall'unità, -4,5%. Lieve aumento dei decessi, aumento cancellazioni per l'estero… - RapportoCoop : RT @istat_it: Al 31 dicembre 2019 i residenti nel nostro Paese sono 60.244.639, quasi -189mila da inizio anno. Nuovo minimo storico per i n… - RiccardoDeias : Prima fanno a pezzi i salari. Poi distruggono i diritti dei lavoratori rendendo le nuove generazione precarie. Poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Minimo storico Istat: minimo storico nascite dall'unità, -4.5% Agenzia ANSA Minimo storico delle nascite dall’unità d’Italia, calo del 4,5%

Il record negativo di nascite dall’Unità d’Italia registrato nel 2018 è di nuovo superato dai dati del 2019: gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19 ...

Trieste, Mattarella e il presidente Pahor insieme alla foiba di Basovizza. La prima visita storica italo-slovena

E’ la prima tappa di una storica visita. E’ la quindicesima volta che i due ... Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino ...

Il record negativo di nascite dall’Unità d’Italia registrato nel 2018 è di nuovo superato dai dati del 2019: gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19 ...E’ la prima tappa di una storica visita. E’ la quindicesima volta che i due ... Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino ...