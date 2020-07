Milan su Dani Olmo: il Lipsia fa muro. La situazione (Di lunedì 13 luglio 2020) Rangnick vorrebbe portare al Milan il fantasista Dani Olmo: il Lipsia non intende cedere il giovane spagnolo Ralf Rangnick vorrebbe portare in dote al Milan alcuni dei giocatori che lui stesso ha contribuito a far emergere all’interno della galassia Red Bull. Tra questi c’è anche Dani Olmo, che ha lasciato la Dinamo Zagabria a gennaio per trasferirsi al Lipsia. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, il club tedesco non ha alcuna intenzione di lasciar partire Dani Olmo dopo soli sei mesi dall’ingaggio e, di conseguenza, l’operazione sembra destinata a trasformarsi in una semplice suggestione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

calciomercatoit : #Milan - I rossoneri tornano sulle tracce di #Olmo - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Possibile nuovo tentativo per @DaniCeballos46 | #News - #ACMilan #Milan #weareacmilan… - MilanLiveIT : #DaniCeballos può di nuovo cambiare maglia Il #Milan torna in corsa? - UgoZarini : @86_longo Dani cosa ne pensi dell'opzione Azmoun per il Milan? Sempre scuderia Ramadani -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Dani Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Olmo? Muro Lipsia! CalcioMercato.it Dall’Inghilterra – Il Milan torna su Ceballos: è sfida all’Arsenal

La stampa inglese parla di un futuro non più certo all’Arsenal per il talentuoso Dani Ceballos, che piace da tempo al Milan. Lo scorso anno il Milan di questi tempi aveva un obiettivo fisso per rinfor ...

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Olmo? Muro Lipsia!

Dani Olmo, approdato al Lipsia nel gennaio scorso, era stato trattato dall’ex dirigente del Milan, Boban. Con Rangnick in panchina, il suo nome è tornato di moda Appare difficile, però, almeno allo st ...

La stampa inglese parla di un futuro non più certo all’Arsenal per il talentuoso Dani Ceballos, che piace da tempo al Milan. Lo scorso anno il Milan di questi tempi aveva un obiettivo fisso per rinfor ...Dani Olmo, approdato al Lipsia nel gennaio scorso, era stato trattato dall’ex dirigente del Milan, Boban. Con Rangnick in panchina, il suo nome è tornato di moda Appare difficile, però, almeno allo st ...