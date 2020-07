Maxxi, mercoledì Marco Risi presenta il suo libro (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – Proseguono gli appuntamenti di Estate al Maxxi, il ricco programma di eventi che torna anche quest’anno ad animare la piazza del Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Mercoledi’ 15 luglio alle ore 21 Marco Risi, in conversazione con il giornalista Malcom Pagani, presenta ‘Forte respiro rapido. La mia vita con Dino Risi’ (Mondadori). Non la tradizionale biografia di un padre-leggenda, ma quella di un figlio che si ritrova ‘quel’ papa’. Celebre, brusco, affascinante e non sempre facile. Dino Risi e’ il regista che ha arricchito di storie, di emozioni, di immagini la cosiddetta ‘commedia all’italiana’. Marco Risi e’ il giovane che ha sfidato il padre sul suo stesso ... Leggi su romadailynews

