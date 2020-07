Lecce, Sticchi Damiani: “Col Cagliari ho visto una squadra straordinaria” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ritorna sull’ultimo pareggio contro il Cagliari, mettendo in evidenza la prestazione degli uomini di Liverani nonostante sia mancata la vittoria: “E’ stato un Lecce straordinario – ha ammesso – capace di una partita giocata con intensità tre giorni dopo la gara con la Lazio. E’ una squadra che sta continuando a crescere con intensità. Non ci facciamo condizionare dai risultati di giornata. Ho ammirato la grande voglia di provare a vincere fino alla fine nonostante la grande fatica. Resta il rammarico per i legni che ci hanno negato la gioia del gol, per le tante occasioni che avrebbero potuto sbloccare la partita”. “Adesso abbiamo gli impegni con la Fiorentina, in casa, poi ... Leggi su sportface

