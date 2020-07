Le proposte di riforma di Renzi? Secondo me andrebbero riprese e ampliate (Di lunedì 13 luglio 2020) Tutti presi dai problemi della pandemia, i partiti politici sembrano aver perso ogni capacità di progettare e proporre le riforme necessarie all’Italia. L’ultimo tentativo è stato quello del governo Renzi, che era riuscito a far approvare una serie di riforme costituzionali capaci di risolvere alcuni dei principali problemi che rallentano e appesantiscono la vita del nostro Paese, con rilevanti costi superflui. Le ricordo in estrema sintesi: – L’abolizione del “bicameralismo perfetto” – che raddoppia i tempi di approvazione delle leggi – e la trasformazione del Senato in organismo rappresentativo degli enti locali, sul modello del Bundesrat tedesco; – La riduzione del numero dei parlamentari; – Un taglio alle competenze delle regioni, troppo spesso interferenti con quelle dello Stato; – ... Leggi su ilfattoquotidiano

FbStorchi : RT @GabrieleIuvina1: ????????????????????solo che Conte è andato senza proposte di riforma e programmi per utilizzo dei fondi europei. Avrebbe dovuto… - claudiourc : @CarloCalenda Carlo, ti seguo con interesse e concordo spesso con le tue analisi e proposte di azione. Da penalista… - aureliomancuso : @FabioGalantucci @elenabonetti Che pena... le riforme sono sempre frutto di una assunzione di responsabilità della… - GabrieleIuvina1 : ????????????????????solo che Conte è andato senza proposte di riforma e programmi per utilizzo dei fondi europei. Avrebbe dov… - lunamargherita : @FrancescoCarfa1 @giusymum @stanzaselvaggia @pregosiaccomodi Quello che io voglio fare, lei non lo sa. Avrei comunq… -

Ultime Notizie dalla rete : proposte riforma Le proposte di riforma di Renzi? Secondo me andrebbero riprese e ampliate Il Fatto Quotidiano Referendum sul taglio dei parlamentari, un serio confronto

Altre strade sono state battute in precedenza con la riforma che prevedeva l’abolizione di una Camera o la trasformazione del Senato in una Camera di rappresentanza regionale con pochi membri.

In Polonia ha rivinto Duda

Quel giorno era ricomparsa in Senato la bandiera europea, che il partito nazionalista aveva tolto nel 2015 e questo seggio in più si è rivelato decisivo per fermare, ad esempio, il progetto di riforma ...

Altre strade sono state battute in precedenza con la riforma che prevedeva l’abolizione di una Camera o la trasformazione del Senato in una Camera di rappresentanza regionale con pochi membri.Quel giorno era ricomparsa in Senato la bandiera europea, che il partito nazionalista aveva tolto nel 2015 e questo seggio in più si è rivelato decisivo per fermare, ad esempio, il progetto di riforma ...