La statua di Gundam di Tokyo verrà riprodotta a Shanghai

All'evento Gundam G Meeting 2020 si è deciso di riprodurre una statua di Freedom Gundam a grandezza naturale a Shanghai, basandosi sul modello già esistente a Odaiba, nella baia di Tokyo. La statua sarà alta 18,03 metri. Il Gundam di Tokyo La statua di Gundam sorge sulla baia di Odaiba, Tokyo. Alta quasi 20 metri, …

La statua di Gundam sorge sulla baia di Odaiba, Tokyo. Alta quasi 20 metri, la statua è costruita in metallo, con particolari minuziosamente riprodotti. Il robot Gundam è una delle figure dei cartoni ...

Durante la Gundam Conference 2020, Studio Sunrise e alcuni partner hanno confermato che una statua a grandezza naturale del colossale Freedom Gundam, enorme robot mostrato nelle serie anime dei primi ...

