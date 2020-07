Istat, nascite al minimo storico: ma è un’Italia sempre più multietnica. In aumento gli italiani in fuga (Di lunedì 13 luglio 2020) Il 2020 è iniziato con quasi 200 mila italiani in meno rispetto all’anno precedente. L’Istat nel Bilancio demografico nazionale 2019 ha rilevato al 31 dicembre dello scorso anno un calo della popolazione residente in Italia di quasi 189 mila persone. Un crollo cominciato ormai quattro anni prima: dal 2015 a oggi la popolazione italiana è calata di 551 mila persone. Calano anche i cittadini stranieri dell’8,6%, anche se aumentano i nuovi italiani e i residenti stranieri sono cresciuti di oltre 292 mila, così come non si ferma l’emigrazione che segna una crescita dell’8,1%. Quali sono le aree più popolose Le aree più popolose sono il Nord-ovest e il Sud, seguite dal Centro, dal Nord-est e infine dalle Isole (con l’11%). Il decremento di popolazione è ... Leggi su open.online

