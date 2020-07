Inter, striscione contro la squadra: “tirate fuori i cogli***” [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Sta per iniziare la partita di campionato tra Inter e Torino, una sfida molto importante per la classifica di entrambe. I nerazzurri lottano per il secondo posto, i granata per evitare la retrocessione. Le ultime prestazioni non sono state di certo entusiasmanti per la squadra di Antonio Conte, contro due squadre alla portata come Bologna e Verona è arrivato solo un punto. I tifosi sono delusi dal rendimento e l’hanno dimostrato anche oggi prima del match. “Capiamo le vostre giustificazioni, ma ora gentilmente fuori i coglioni”, recita lo striscione firmato Curva Nord. Inter, una mail rischia di far scoppiare un caso all’Inter: lettera inviata a Zhang, ma finita nelle mani sbagliateL'articolo Inter, ... Leggi su calcioweb.eu

