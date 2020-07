Inghilterra, Scholes sarebbe stato lasciato dalla moglie dopo 21 anni di matrimonio (Di lunedì 13 luglio 2020) Problemi sentimentali per la leggenda del Manchester United Paul Scholes. L’ex centrocampista e sua moglie Claire stanno vivendo un momento negativo della loro relazione e secondo il Sun la donna lo avrebbe lasciato dopo 21 anni di matrimonio, mostrandosi in pubblico senza la fede nuziale e trasferendosi ad abitare da sola. La loro relazione durava da 27 anni, fin da quando erano appena maggiorenni, poi dopo sei anni il matrimonio che ora sembra in seria crisi. Leggi su sportface

