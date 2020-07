Genova. Restyling per il mercato Toti di piazzale Parenzo: entro un anno la riapertura (Di lunedì 13 luglio 2020) Il mercato Toti di piazzale Parenzo, nel quartiere di Marassi, può rinascere. Verrà interamente ristrutturato mantenendo la stessa destinazione mercatale, puntando anche all’enogastronomia, con una nuova terrazza verde rialzata. La giunta comunale di Genova ha deliberato, su proposta dell’assessore al Commercio e Artigianato Paola Bordilli, la cessione onerosa per 50 anni dell’immobile al consorzio “La grande spesa”, formato dagli operatori del mercato. La Giunta ha anche approvato il progetto di ristrutturazione del mercato, proposto dal Consorzio, vincolando la cessione del diritto di superficie al rispetto dei tempi di realizzazione indicati nel progetto. L’investimento del Consorzio per le opere previste è ... Leggi su laprimapagina

