Genova. Corsie ciclabili: De Ferrari-Fiumara pronta a fine luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Entra nel vivo il programma del Comune di Genova per l’estensione della rete ciclabile in città. Dopo la realizzazione della bike-lane di emergenza in corso Italia, proseguono i lavori di Aster per collegare il Centro (piazza De Ferrari) a Sampierdarena (Fiumara). La nuova tratta sarà pronta intorno alla fine di luglio e permetterà a ciclisti urbani e sportivi di circolare in sicurezza per circa 5 km. Subito dopo, nel più breve tempo possibile, sarà aperto e perfezionato il percorso ciclabile – che attraversa il Giardino Lineare – che dalla Fiumara porterà in piazza Savio, nei pressi della stazione ferroviaria di Cornigliano. Nel frattempo, si stanno ultimando gli interventi di perfezionamento del percorso ... Leggi su laprimapagina

pattiberna : @bignotti_paolo @Stefano32589111 @GiovanniToti @matteorenzi Venite a vedere le 2 corsie per senso di marcia ..... s… - Caronte88971193 : RT @VotersItalia: Le #autostrade di #Liguria e #Piemonte sono un colabrodo, si viaggia SEMPRE a corsie alterne perché i viadotti sono peric… - lvnaticgemini : RT @letiziavalleph: Ogni volta che passò vicino ad un pezzo della ciclabile ho i brividi. In una città come Genova, in una situazione come… - letiziavalleph : Ogni volta che passò vicino ad un pezzo della ciclabile ho i brividi. In una città come Genova, in una situazione c… - PatriziaAlessa2 : corsie per bici e monopattino a #Genova. Fa già ridere così #chegrandebelinata -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Corsie Caos autostrade, l’ambulanza in coda a sirene spiegate, tra sorpassi a rischio e corsie interdette Genova24.it Genova. Corsie ciclabili: De Ferrari-Fiumara pronta a fine luglio

A partire dalla prossima settimana le corsie ciclabili saranno realizzate su tutto l’itinerario ... La fine dei lavori è prevista per la seconda metà di luglio, quando Genova avrà il secondo dei tre ...

Diretta/ Napoli Milan (risultato finale 2-2) streaming e tv: espulso Saelemaekers

Napoli Milan è in diretta dallo stadio San Paolo, alle ore 21:45 di domenica 12 luglio: nella 32^ giornata della Serie A 2019-2020 abbiamo un big match che riporta indietro nel tempo a sfide epiche, e ...

A partire dalla prossima settimana le corsie ciclabili saranno realizzate su tutto l’itinerario ... La fine dei lavori è prevista per la seconda metà di luglio, quando Genova avrà il secondo dei tre ...Napoli Milan è in diretta dallo stadio San Paolo, alle ore 21:45 di domenica 12 luglio: nella 32^ giornata della Serie A 2019-2020 abbiamo un big match che riporta indietro nel tempo a sfide epiche, e ...