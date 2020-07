Fuori strada con la moto: muore 21enne tra Alberobello e Monopoli (Di lunedì 13 luglio 2020) Tragico incidente nel pomeriggio di ieri quando un 21enne di Fasano, Br, ha perso la vita per un incidente stradale con la sua moto, sulla provinciale 113 tra Alberobello e Monopoli. Per cause ancora ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Grave incidente a Gorghetto

Grave incidente nella notte tra sabato e ieri a Bomporto, sempre a Ghorghetto. A scontrarsi frontalmente due auto, poi finite fuori strada nel terrapieno laterale. Un 30enne è rimasto ferito in modo ...

Fuori strada con la moto: muore 21enne tra Alberobello e Monopoli

Per cause ancora da chiarire il mezzo è uscito fuori strada. L'ambulanza intervenuta tempestivamente ha solo potuto constatare il decesso del giovane.

