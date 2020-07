Follia in Texas, partecipa ad un ‘Covid party’ e muore: l’ultima macabra trovata proveniente dagli USA (Di lunedì 13 luglio 2020) Una storia folle arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove un uomo è morto dopo aver partecipato ad un cosiddetto ‘Covid party‘. Proprio così, una festa organizzata da persone malate di Coronavirus, che si riuniscono per capire se effettivamente il virus sia reale e si diffonda tramite contagio. Carsten Koall/Getty ImagesIl 30enne del Texas ha deciso di parteciparvi, perdendo però la vita dopo qualche giorno. A rivelare il tutto ci ha pensato la dottoressa Jane Appleby, che lavora presso l’ospedale Metodista di San Antonio, riferendo anche le ultime parole del giovane prima di morire “penso di aver fatto un errore. Credevo che il Coronavirus fosse una bufala, ma non lo è“. La Appleby ha spiegato in prima persona cosa siano questi Covid party, condividendo ... Leggi su sportfair

