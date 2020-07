Ex Embraco, gli operai davanti al tribunale “Patuanelli dove sei?” (Di lunedì 13 luglio 2020) Così hanno gridato gli operai ex Embrago di Riva di Chieri, oggi Ventures, questa mattina davanti al tribunale di Torino, dove si è tenuta la prima udienza per la richiesta fallimentare dell’azienda piemontese presentata dalla Procura della Repubblica. 150 lavoratori si sono presentati con bandiere, striscioni e cartelli nei quali i lavoratori hanno espresso disperazione e rabbia: “Il Coronavirus non ci ha ucciso. Mise, Invitalia, Whirlpool e Ventures non lo fate voi con il vostro menefreghismo. Vergognatevi”, “Abbiamo solo più.. fiducia nella giustizia. Non deludeteci, il tempo delle favole è finito”, “Basta promesse, vogliamo fatti. Quindi giustizia, lavoro, dignità”. “E’ una vicenda incredibile – commenta Edi Lazzi, ... Leggi su nuovasocieta

«La magistratura deve trovare i colpevoli: qualcuno si è appropriato indebitamente dei soldi per gli operai» dichiara Ciro Marino, segretario provinciale dell'Ugl. «Si sono comperati auto di lusso con ...

