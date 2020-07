Elvis Presley, morto a 27 anni il nipote Benjamin Keough (Di lunedì 13 luglio 2020) Una nuova tragica storia sembra aver colpito l’eredità del compianto Elvis Presley. E’ notizia di queste ore che il nipote Benjamin Keough, 27 anni, sia stato trovato morto presso la propria abitazione di Calabasas, contea di Los Angeles in California. Poco o nulla si sa di certo in merito al decesso, se non quanto raccolto in anteprima da TMZ e reso noto nella mattina del 13 luglio. Secondo la testata online americana, il giovane erede del Re sarebbe stato rinvenuto in seguito al rumore di un colpo di arma da fuoco; quando lascerebbe pochi dubbi agli inquirenti in merito all’ipotesi del suicidio. Probabile suicidio con arma da fuoco dietro la scomparsa improvvisa di Benjamin Keough, figlio di Lisa Maria ... Leggi su velvetgossip

