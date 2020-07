De Laurentiis: «Arriva Osimhen? E chi ‘o sape» (Di lunedì 13 luglio 2020) Arrivano le prime domande nella conferenza stampa di presentazione del Napoli a Castel di Sangro A Castel di Sangro Arriva Osimhen? «E chi ‘o sape. È questo il bello del calcio» A Castel di Sangro comincia il ciclo Gattuso per tre anni? «Ma c’è bisogno di sottolinearlo? Voi scrivete quello he volete da anni» Il presidente prosegue «Per rimanere in tema calcistico, hai visto quello che ha fatto il Sassuolo con Caputo, un giocatore di 33 anni. Noi siamo sempre alla ricerca die nomi e della folgorazione, ma in realtà bisogna essere umili, modesti e pedalare, senza fare i proclami perché i proclami si riversano sempre contro di te, non sia mai succede qualche cosa» L'articolo De Laurentiis: ... Leggi su ilnapolista

Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza all’Hotel Britannique in cui parlerà ampiamente del prossimo ritiro azzurro che si terrà per la prima volta in Abruzzo, precisamente nella località di ...

