Cristiano Ronaldo Jr alla guida di una moto d’acqua: multa in arrivo (Di lunedì 13 luglio 2020) Poteva essere un pomeriggio tranquillo ed invece Cristiano Ronaldo Jr può finire nei guai. Il primogenito di Cr7, a 10 anni, è stato ripreso nello scorso fine settimana alla guida di una moto d’acqua, a largo dell’isola di Madeira. Il filmato, pubblicato dalla sorella del campione della Juventus, ha fatto il giro del mondo su Instagram. Per guidare un’imbarcazione del genere, è necessario essere maggiorenni ed avere la patente. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Diario de Noticias, è stata aperta un’indagine in merito da parte della guardia costiera di Madeira. Stando alla legislazione vigente in Portogallo, la guida di una moto d’acqua senza ... Leggi su alfredopedulla

SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - infoitsport : Cristiano Ronaldo, la polizia apre un’indagine: cosa è successo - infoitsport : Calciomercato Juventus, tentazione PSG | Cristiano Ronaldo ha deciso! -