Considerava le mascherine una "moda passeggera", 38enne muore con il coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) Sul suo profilo social aveva detto “no” alle mascherine, perché riteneva fossero inutili, una “moda passeggera”. Richard Rose ha fatto mea culpa dopo esser risultato positivo al coronavirus. Il 38enne dell’Ohio è morto il 4 luglio, pochi giorni dopo il tampone. Era fine aprile quando Richard sosteneva su Facebook teorie complottiste sulla pandemia. Rifiutava di indossare il dispositivo di protezione per schermare il volto, ritenendolo inutile. Il primo luglio sulla sua bacheca è apparso un post dai toni differenti.“Sono stata molto malato negli ultimi giorni”, si legge, “Sintomi di Covid-19. Questa mattina finalmente mi hanno fatto il tampone. Dovrei sapere presto quali sono i risultati. Voglio solo sentirmi di nuovo ... Leggi su huffingtonpost

