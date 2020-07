Confesercenti: per la ripresa occorre diminuire la pressione fiscale su imprese e ceto medio (Di lunedì 13 luglio 2020) E' assolutamente necessario riconoscere perlomeno una riduzione di imposta anche per i redditi compresi fra 40 e 55mila euro, correggendo una volta per tutte l'eccesso di tassazione sulla classe media. Senza dimenticare le imprese, afferma Confesercenti Leggi su firenzepost

finance_commu : - espressione24 : Forti rischi per l'economia; danneggiato il turismo e un punto di vista sul futuro lavorativo abruzzese. Questa l'a… - tempostretto : “Roccalumera in fiera”, organizzata da Comune e Confesercenti, proseguirà sino alla fine di settembre. Poi si vedrà… - zazoomblog : Confesercenti: per la ripresa occorre diminuire la pressione fiscale su imprese e ceto medio - #Confesercenti:… - zazoomnews : Confesercenti: per la ripresa occorre diminuire la pressione fiscale su imprese e ceto medio - #Confesercenti:… -