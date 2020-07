Comunità di Capodarco in lutto: muore Francesco Cucchi, il “gigante buono” (Di lunedì 13 luglio 2020) Scompare Francesco Cucchi, il “gigante buono” della Comunità di Capodarco di Fermo scomparso a causa di una grave malattia. Oggi pomeriggio si sono tenuti gli ultimi saluti. Se ne è andato sabato 11 luglio 2020 Francesco M. Cucchi, figura storica per la Comunità di Capodarco di Fermo. Soprannominato “il gigante buono“, Francesco è stato strappato … L'articolo Comunità di Capodarco in lutto: muore Francesco Cucchi, il “gigante buono” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

