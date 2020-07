Cbi, continuando ad accelerare i processi di open finance (Di lunedì 13 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=pLCXs4IK96s&feature=youtu.be Vent’anni sono un lasso temporale importante considerando i cambiamenti tecnologici su larga scala e l’accelerazione della digitalizzazione nella società e nelle varie industry, compresa quella finanziaria. Ma oggi come allora, la società Cbi nata nel 2001 su impulso dell’Abi come Associazione per il Corporate Banking Interbancario – continua ad accompagnare i suoi aderenti, banche e intermediari finanziari, nell’offerta di servizi a imprese, cittadini e Pubblica amministrazione. Cbi fornisce l’infrastruttura tecnica che rende possibile l’interconnessione degli intermediari aderenti con la rispettiva clientela, al fine di erogare servizi di vario tipo, a partire da quelli di pagamenti e incassi (e fino a quelli di open finance e non ... Leggi su wired

Bel Vivere srl, editore di magazine verticali dedicati al bel vivere italiano controllato da Cose Belle d'Italia, ha presentato la scorsa settimana istanza di fallimento (si veda qui il comunicato sta ...

