Capello duro con Rangnick: "Con lui il Milan perderebbe un anno" (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - " Non conosco Rangnick, so che ha fatto cose interessanti in Germania, ma non importanti. Secondo me sarebbe un anno zero e perderemmo un campionato ". L'ex tecnico del Milan Fabio Capello dice ... Leggi su corrieredellosport

Secondo me sarebbe un anno zero e perderemmo un campionato". L'ex tecnico del Milan Fabio Capello dice la sua sul possibile nuovo allenatore rossonero Ralf Rangnick. "Con degli acquisti mirati - ...

Ibrahimovic ricorda la Juve di Capello: "Ogni allenamento era durissimo. Moggi? Mi disse che ero lì per vincere"

Nell'intervista concessa a Sport Week, Zlatan Ibrahimovic ha ricordato i suoi trascorsi alla Juventus: "Quando sono arrivato alla Juventus, era il 2004, c’era una mentalità totalmente differente da qu ...

