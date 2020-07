Avellino, sit in dei sindacati alla Ferrovia e sostegno ai metalmeccanici (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Mercoledì prossimo 15 luglio, dalle 10.30 alle 12 si terrà un sit-in presso lo spazio antistante Stazione Ferroviaria di Avellino. La manifestazione è promossa da Cigl, Cisl e Uil irpine per sensibilizzare la politica sulle criticità territoriali. Saranno presenti i segretari generali Franco Fiordellisi (Cgil), Doriana Buonavita (Cisl) e Luigi Simeone (Uil). La scuola e la situazione edifici; il sistema industriale a rischio collasso tra vecchie e uova criticità; il sistema delle partecipate a rischio; il servizio di trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole; ma anche le infrastrutture materiali, il Patto per lo sviluppo e le vertenze ferme al palo. Questi i temi che saranno al centro dell’incontro. I ... Leggi su anteprima24

Carlo Siano è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Pugile professionista, è campione italiano di Kick Boxing. Nonostante la giovane età, ha già collezionato numerosi premi. Cos ...

1Chi sono i tentatori di Temptation Island 2020? Ecco i loro nomi, le loro foto e conosciamoli meglio attraverso alcune curiosità. Temptation Island 2020 è iniziato giovedì 2 luglio su Canale 5 e oltr ...

