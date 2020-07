Antonella Clerici torna su Rai1: ma niente show tra le mura domestiche (Di lunedì 13 luglio 2020) La storica conduttrice Rai, Antonella Clerici, torna a presentare un programma che andrà in onda nel primo pomeriggio: bocciata l’idea dello show in casa Antonella Clerici è pronta a tornare a casa propria, ovvero su Rai 1. La nota conduttrice dopo aver lasciato ‘La prova del cuoco’ nel 2018 è pronta a tornare con un programma sempre nel primo pomeriggio, che dovrebbe andare in onda verso mezzogiorno, visto anche come si può intuire dal titolo ”È sempre mezzogiorno”. Il programma però non rispecchierà le richieste della conduttrice, che voleva chiamarlo ”La casa nel bosco” e girarlo interamente nella sua casa. Idea bocciata e nome del programma cambiato, viste le ... Leggi su bloglive

Unf_Tweet : Per Antonella Clerici ben due nuovi programmi tv, ma come farà? - zazoomnews : Per Antonella Clerici ben due nuovi programmi tv ma come farà? - #Antonella #Clerici #nuovi #programmi - VperVero : RT @davidemaggio: E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici - zazoomnews : Antonella Clerici paura tra le montagne per la conduttrice: “Che imbranata” - #Antonella #Clerici #paura #montagne - davidemaggio : E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici -