Anticipazioni Daydreamer 14 luglio: Osman modello per un nuovo spot dell’agenzia di Can (Di lunedì 13 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 14 luglio: cos’ accadrà? Scopriamolo insieme, mentre attendiamo di vedere la puntata di oggi dell’amatissima soap turca! Emre, saputo che Aylin ha ipotecato la casa a causa delle sue difficoltà economiche, va a trovarla e le consegna l’anello di fidanzamento che Sanem gli ha definitivamente restituito. In questo modo la bellissima manager potrà pagare i suoi debiti. Aylin, non accettando l’anello, fa visita a Can per fargli un “dono di riconciliazione”: passargli un grosso lavoro che lei non può permettersi. Divit intuisce che c’è qualcosa sotto, infatti la “cognata mancata” vuole qualcosa in cambio. Di che si tratta? Prima di andarsene, Aylin si reca nella camera di Emre e ripone l’anello in un cassetto del ... Leggi su pianetadonne.blog

