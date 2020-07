Tragedia all’Acqua Park di Monreale, ragazzo cade e batte la testa (Di domenica 12 luglio 2020) Dramma a Monreale, all’Acqua Park, dove un ragazzo di 26 anni è caduto battendo in maniera grave la testa. Il giovane si trova ora ricoverato all’ospedale Ingrassia di Palermo. Il giovane, un palermitano, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto battendo il capo. Sono stati momenti di paura perché dopo la caduta, il giovane avrebbe perso i sensi. Sarebbe stato poi soccorso dal pedonale addetto che intanto aveva chiamato il 118. Ora il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia di Palermo. Il dramma si è consumato mentre il giovane si trovava sul Pallonw, uno dei giochi acquatici del parco Monrealese che in questo periodo vengono presi d’assalto da tanti vacanzieri. Il ... Leggi su direttasicilia

