Serie A, sarà Massa l’arbitro di Inter-Torino (Di domenica 12 luglio 2020) Designato l’arbitro di Inter-Torino In vista della tredicesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Torino, in programma per lunedì 13 luglio con calcio d’inizio alle ore 21:45, sarà diretta dall’arbitro Davide Massa, 38enne di Imperia. Il fischietto ligure sarà assistito da Di Iorio e Bottegoni. Il quarto uomo sarà Minelli. Al VAR ci sarà Nasca e all’AVAR Alassio. L'articolo Serie A, sarà Massa l’arbitro di Inter-Torino proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

