Romina Carrisi non torna a Cellino San Marco, gelo con Al Bano? (Di domenica 12 luglio 2020) Romina Carrisi lontana dal padre Al Bano Prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus è la conseguente quarantena, Romina Carrisi era volata ad Ibiza per trascorrere un fine settimana con un gruppo di amici. Resta il fatto che è rimasta sull’isola spagnola ben due mesi. Solo grazie all’avvio della Fase 3 la quartogenita di Al Bano e Romina Power è potuta rientrare in Italia. Da giugno però la 33enne si trova a Roma e in questo arco di tempo si è recata più volte a Capri e nel capoluogo campano. In poche parole è andata in qualsiasi posto tranne a Cellino San Marco dove vive il padre e gli altri fratelli. Ovviamente la lontananza della ragazza non è passata ... Leggi su kontrokultura

Al Bano Carrisi - nuovo sgarro a Romina Power? Pronta una nuova partner per Sanremo 2021 Al Bano e Jasmine Carrisi a Sanremo 2021 ? Nella 71esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe esserci un gradito ritorno. Stando ai rumors Al Bano potrebbe partecipare come concorrente dopo l’ospitata di quest’anno con Romina Power ...

Al e Jasmine a ? Nella 71esima edizione del Festival di potrebbe esserci un gradito ritorno. Stando ai rumors Al potrebbe partecipare come concorrente dopo l’ospitata di quest’anno con Power ... Romina Carrisi e Albano hanno litigato L’indizio che fa preoccupare Questo articolo Romina Carrisi e Albano hanno litigato L’indizio che fa preoccupare è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Carrisi ed Albano hanno litigato oppure no? L’indizio che ha fatto ...

Questo articolo e L’indizio che fa è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ed oppure no? L’indizio che ha fatto ... Romina Carrisi non torna a casa | Guerra fredda con Albano ? Romina Carrisi nei mesi di lockdown è stata costretta a vivere lontano dalla famiglia a Ibiza dove si era recata solo per un semplice weekend rilassante sulla riva del mare. Le cose per la figlia di Albano sono precipitate subito non potendo ...

infoitcultura : Romina Carrisi e Albano hanno litigato L’indizio che fa preoccupare - zazoomblog : Al Bano Carrisi nuovo sgarro a Romina Power? Pronta una nuova partner per Sanremo 2021 - #Carrisi #nuovo #sgarro… - zazoomblog : Romina Carrisi non torna a casa Guerra fredda con Albano ? - #Romina #Carrisi #torna #Guerra - thevagabond : La faccenda di Naya mi tormenta e mi ricorda tanto quella di Ylenia Carrisi, figlia di Albano e Romina. Aveva 24 an… - zazoomblog : Romina Carrisi la sua prova costume aiuta tante persone: è tutto vero - #Romina #Carrisi #prova #costume -