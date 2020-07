Rakitic, tentazione MLS: “Se mi chiamasse Beckham…” (Di domenica 12 luglio 2020) Spesso al centro di voci di mercato, Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, ha commentato, come riporta anche il Mundo Deportivo, un possibile futuro in MLS, magari alla corte dell'Inter Miami di David Beckham.Rakitic: "Se chiamasse Beckham..."caption id="attachment 923663" align="alignnone" width="777" Rakitic Barcellona (getty images)/caption"È evidente che il calcio attira sempre più attenzione negli Stati Uniti ogni anno", ha esordito Rakitic. "È fantastico, sono molto felice che stia succedendo. Una sensazione speciale è guardare come il calcio può crescere e svilupparsi. Se vedo una partita MLS, mi dico: 'Sì, la voglio proprio guardare'". E ancora: "Io all'Inter Miami? Vediamo. Se mi chiamasse David Beckham...", ha detto il ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Rakitic, tentazione MLS: 'Se mi chiamasse Beckham...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rakitic tentazione Rakitic, tentazione MLS: “Se mi chiamasse Beckham…” ItaSportPress