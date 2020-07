Programmi TV di stasera, domenica 12 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Roberto Giacobbo Rai1, ore 21.25: Non dirlo al mio capo – Replica Fiction di Giulio Manfredonia del 2015, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. 1×11 – Occhio per occhio, cuore per cuore: Lisa è riuscita finalmente ed estinguere l’ipoteca sulla casa, ma proprio quando tutto sembrava andare a gonfie vele, compare improvvisamente l’amante del marito, Virginia. La donna porterà una sorpresa inaspettata, che cosa sarà? Nel frattempo, Mia chiede perdono a Romeo con l’aiuto di Perla. Claudia ha preparato la sua vendetta nei confronti di Jacopo, che l’ha riempita di bugie. Sul finale, lo studio vedrà un amico di Giusto entrare in causa contro il figlio. Rai2, ore 22.00: F.B.I. – Replica 1×12 – Una nuova alba: Quando un provocatore di estrema destra viene ucciso dopo aver tenuto un ... Leggi su davidemaggio

