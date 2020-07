Parma, altri test sul gruppo squadra: nessun positivo al Covid-19. Il comunicato (Di domenica 12 luglio 2020) Con un comunicato ufficiale il Parma ha annunciato che sono stati svolti altri test sanitari sul gruppo squadra. nessun positivo Dopo che ieri è stato trovato un membro del Parma (non giocatore) positivo al Coronavirus, il gruppo squadra ha svolto ulteriori test molecolari nella giornata di oggi. Come recita il comunicato ufficiale del club gialloblù, non è stato trovato alcun soggetto positivo. «Il Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nell’ultimo ciclo di ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - GiulioDizd : @cucurizo @renzosilla @SandroSca Parli del 2 novembre, ci saranno stati altri trecento errori arbitrali. Caicedo, L… - MRB_it : ?? #Parma: 'Svolti altri test: tutto il gruppo squadra è risultato negativo' #mondorossoblù #seriea #coronavirus - TuttoMercatoWeb : Parma, comunicato ufficiale: 'Svolti altri test: tutto il gruppo squadra è risultato negativo' - MarkG75 : @Jovestinho @LaJuvehaRonaldo ma lasciando perdere quella partita. Pochi giorni prima Parma Juve in parità un rigore… -