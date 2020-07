Moviola, Juve, più Muriel che De Roon ma i due rigori ci sono (Di domenica 12 luglio 2020) Ecco le moviole dei due anticipi della 32ª giornata di Serie A, nessun episodio discusso in Brescia-Roma,. Juventus-Atalanta " Al 3' Palomino duro su Dybala a fondocampo, punizione su segnalazione del ... Leggi su gazzetta

Al 3’ Palomino duro su Dybala a fondocampo, punizione su segnalazione del primo assistente, ma ci stava anche il giallo. Al 10’ eccessivo il giallo a Bernardeschi su Castagne. Al 54’ il braccio sinist ...Juventus e Atalanta si dividono la posta in palio nell’anticipo serale della 32esima giornata, in un match che ha visto un’ottima “dea” in casa dei bianconeri. Con questo pareggio la Juventus di Sarri ...