In crescita la base associativa di Confai Bergamo (Di domenica 12 luglio 2020) Benché ci troviamo ancora alle prese con una congiuntura economica di settore tutt’altro che rosea, aggravata dalle enormi conseguenze economiche del Covid, sul piano organizzativo Confai Bergamo può registrare perlomeno un dato incoraggiante: in base ai rilevamenti del primo trimestre 2020 il numero dei soci a livello provinciale ha raggiunto le 480 unità, facendo registrare un incremento di quasi il 7% nel numero delle imprese affiliate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Il dato, sommato all’ancora più corposo incremento dell’anno precedente – sottolinea il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo – configura una crescita dimensionale complessiva del 15% in un biennio”. “Si tratta di ... Leggi su laprimapagina

Debito pubblico - Tesoro lancia Btp Futura per finanziare ripresa : dedicato ai risparmiatori retail - premio finale in base a crescita del Pil Un titolo con rendimenti crescenti nel tempo e premio fedeltà finale collegato alla crescita del Pil nazionale. Scatterà a luglio l’emissione del Btp Futura, il nuovo titolo dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail che il ...

Ultime Notizie dalla rete : crescita base Istat: a maggio 2020 produzione industriale in crescita del 42,1% su aprile, -20,3% su base annua Trend-online.com Una crisi strutturale di lunga data

Si tratta, secondo me, di una fra le «riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita, a rafforzare la coesione ... si potrà fornire cibo e assistenza materiale di base anche ...

