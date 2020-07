Grande Atalanta, ma Ronaldo Salva la Juventus con 2 rigori (Di domenica 12 luglio 2020) Il Grande sogno dell'Atalanta si è spento all'ultima curva, nel momento in cui Cristiano Ronaldo ha realizzato il rigore del definitivo due a due, spalancando le porte del nono scudetto consecutivo. ... Leggi su tg.la7

Serie A - tre le gare di oggi. Grande attesa per Juve-Atalanta ROMA - Si apre oggi la 32esima giornata del campionato di Serie A . Tre le sfide in programma: alle 17:15 toccherà alla Lazio che all'Olimpico ospiterà il Sassuolo . Subito dopo, nel match delle 19:30,...

ROMA - Si apre oggi la 32esima giornata del campionato di A . Tre le sfide in programma: alle 17:15 toccherà alla Lazio che all'Olimpico ospiterà il Sassuolo . Subito dopo, nel match delle 19:30,... Atalanta - Sartori : “Nessun segreto - solo un grande lavoro” Ai microfoni di Rai Radio 1 è intervenuto il direttore dell’area tecnica dell’ Atalanta Giovanni Sartori , che ha parlato dell’ennesima vittoria della Dea, ora lanciata addirittura verso ambizioni di secondo ...

Ai microfoni di Rai Radio 1 è intervenuto il direttore dell’area tecnica dell’ Giovanni , che ha parlato dell’ennesima vittoria della Dea, ora lanciata addirittura verso ambizioni di secondo ... La Marca : "Juventus - Sarri avrà un grande centrocampo! Atalanta sempre più forte" Domenico La Marca, giornalista e conduttore, ha parlato in esclusiva a 90min Italia trattando i temi più caldi del calcio italiano. Queste le sue parole: Che giocatore è Hakimi, il nuovo calciatore dell'Inter? "Hakimi risolve il ...

realvarriale : Un pari immeritato può valere lo scudetto per @juventusfc. Grande @Atalanta_BC domina nel 1mo tempo in cui ha il to… - juventusfc : #Sarri ?? «Questa è una fase importante della stagione. L'Atalanta è una realtà, sta facendo benissimo e ha numeri d… - Atalanta_BC : #JuveAtalanta | 1-1 | 77' ?? Grande risposta di #Gollini sul sinistro di Cristiano Ronaldo! ?? Great save by Gollini… - domenicobrico : @realvarriale @juventusfc @Atalanta_BC Prima o poi farai la fine di Pistocchi, è solo questione di tempo, nulla e p… - PoliticheseIl : RT @NicolaRaiano: Una grande Atalanta. La Juventus però, ancora una volta, è inguardabile. Solo un pazzo potrebbe confermare Sarri sulla p… -