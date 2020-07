Come colorare le vecchie foto con My Heritage (Di domenica 12 luglio 2020) Se abbiamo in casa vecchie fotografie in bianco e nero, My Heritage può portarle a nuova vita. Questo sito infatti permette di colorare le vecchie foto in modo automatico. Se abbiamo da qualche parte in casa uno scatolone pieno di vecchie foto di famiglia, caratterizzate da assenza di colori e qualche graffio di troppo, c’è un servizio che potrebbe fare al caso nostro. Il sito My Heritage ha infatti un’interessante funzione che attraverso il machine learning è in grado di colorare le vecchie foto, e anche di migliorarne l’aspetto se sono troppo rovinate. Tutto quello che dobbiamo fare è caricare una foto, aspettare ... Leggi su newsmondo

Solidarietà, Faedesfa lancia l'infradito solidale per colorare di altruismo l'estate No Profit

ROVIGO - Verde, rosso e arancione. Sono i colori dell’estate di Faedesfa No Profit per il progetto “Infradito Solidale”, che l’associazione benefica propone con una donazione minima di 15 euro più un ...

