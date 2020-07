Castellacci: «Positività Parma, col vecchio protocollo il campionato sarebbe finito» (Di domenica 12 luglio 2020) Enrico Castellacci, medico sportivo, ha parlato del caso di positività nel Parma Enrico Castellacci, medico sportivo ed ex responsabile dello staff medico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del caso di positività al Coronavirus nel Parma. vecchio protocollo – «Con il protocollo precedente sarebbe finito il campionato visto che sarebbe scattata la quarantena obbligatoria per tutti i calciatori e quella squadra non avrebbe potuto scendere in campo per 14 giorni. I giocatori adesso saranno in un ritiro blindato e dovranno fare diversi tamponi, anche prima della partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

