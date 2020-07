Cagliari, Zenga: "Nainggolan? Problema al polpaccio, valuteremo" (Di domenica 12 luglio 2020) Cagliari - "Ho girato il mondo, e ho allenato in posti non esattamente a cinque stelle. Un errore clamoroso l'ho fatto, andar via da Catania . Ma non si torna indietro, si fa esperienza" . Walter ... Leggi su corrieredellosport

zazoomnews : Cagliari Zenga: “Abbiamo cercato di vincerla questo è il nostro spirito” - #Cagliari #Zenga: #“Abbiamo #cercato - Mediagol : #Cagliari-#Lecce, Zenga: 'Poco brillanti, periodo particolari. 100 in #SerieA? Spero di continuare' - zazoomblog : Cagliari-Lecce Zenga: “Siamo stati poco brillanti in area” - #Cagliari-Lecce #Zenga: #“Siamo #stati - sportli26181512 : #Cagliari, Zenga: 'Nainggolan? Problema al polpaccio, valuteremo': Il tecnico dei sardi: 'Siamo stati poco brillant… - sportface2016 : Le parole di Walter #Zenga dopo #CagliariLecce -