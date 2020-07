Bonazzoli: “La rovesciata? Adoro questo gesto, i compagni in allenamento mi prendono in giro” (Di domenica 12 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’eurogol segnato ai danni dell’Udinese, Federico Bonazzoli ha commentato la rovesciata fatta e il gol del momentaneo 2-1 della Sampdoria: “La rovesciata è un gesto che mi è sempre piaciuto: in settimana mi prendono in giro, questa volta ho segnato di domenica. La vittoria è importante soprattutto per il momento, per noi e per la classifica e fin quando non raggiungiamo la salvezza dovremo dare il massimo. Dopodiché potremo considerarci più tranquilli. Quagliarella? Fabio è un campione dentro e fuori dal campo, è un fuoriclasse. E’ un onore per me giocare con lui, non mi resta che ascoltarlo. Predestinato? Quando sei giovane vieni caricato di pressioni, ma se tornassi indietro rifarei ... Leggi su alfredopedulla

SerieA : Il gol decisivo lo realizza Bonazzoli in rovesciata. ?? La @sampdoria prende tre punti fondamentali. #SerieATIM… - solosamp52 : RT @it_samp: #UdineseSamp : punti d'oro per la salvezza. Magia di #Bonazzoli - clubdoria46 : #Sampdoria, #Bonazzoli: 'La #rovesciata? E un mio colpo' - sampdoria : ?? #UdineseSamp, #Bonazzoli: «Un gol che ricorderò per tutta la vita» ?? - tom_caramel : RT @SerieA: Il gol decisivo lo realizza Bonazzoli in rovesciata. ?? La @sampdoria prende tre punti fondamentali. #SerieATIM #WeAreCalcio ht… -

