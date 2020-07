Basket, la Vanoli Cremona non si iscriverà in Serie A1 (Di domenica 12 luglio 2020) La Vanoli Cremona non si iscriverà in Serie A1 di Basket. A riportarlo come certo è la Gazzetta dello Sport, secondo la quale la squadra lombarda, come è comunque ormai noto da tempo nell’ambiente, non si iscriverà al massimo campionato per problemi economici scaturiti dalla crisi per l’emergenza coronavirus. I dipendenti, spiega la rosea, sarebbero già stati informati dell’intenzione della società di rinunciare alla massima categoria di pallacanestro italiana. Leggi su sportface

sportface2016 : La #Vanoli #Cremona non si iscriverà in Serie A1 di basket, lo riporta la Gazzetta dello Sport - zazoomblog : Basket la Vanoli Cremona alza bandiera bianca: niente iscrizione al prossimo campionato di Serie A - #Basket… - PipuCuore : La Vanoli Basket Cremona ha da poco comunicato ufficialmente ai propri collaboratori che non si iscriverà al prossi… - DnaBiancorosso : ??La Vanoli Basket Cremona non parteciperà al prossimo campionato di LegaBasket Serie A ?? - OA_Sport : Basket: Virtus Roma e Vanoli Cremona, giorni decisivi per le situazioni in evoluzione -