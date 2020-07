Australia, tragedia in mare: squalo attacca e uccide un 17enne (Di domenica 12 luglio 2020) tragedia sulla spiaggia di Wooli, in Australia: un ragazzo di 17 anni è rimasto ucciso dopo un attacco da parte di uno squalo mentre faceva surf Una tragedia immane. In Australia si piange la morte di un ragazzo di appena 17 anni, attaccato da uno squalo mentre era intento a fare surf. Il giovane si era recato sulla spiaggia di Wooli, 630 chilometri a nord di Sydney, lungo la costa orientale. Il 17enne era intento a praticare surf quando è stato improvvisamente attaccato dallo squalo che lo ha ucciso. Panico e paura tra i presenti sulla spiaggia di Wooli. “Numerosi surfisti hanno prestato soccorso prima che il teenager ferito potesse essere portato a riva“, ha spiegato la polizia ... Leggi su zon

