‘Amici 19’, Valentin Dumitru e Francesca Tocca non si nascondono più: la dolce dedica del ballerino (Di domenica 12 luglio 2020) Hanno deciso di non nascondersi più Francesca Tocca e Valentin Dumitru. Lei professionista del talent show di Maria De Filippi Amici e lui allievo dell’ultima edizione. Ed è stata proprio questa loro esperienza che ha visto nascere giorno dopo giorno il loro amore, e contestualmente naufragare il matrimonio della Tocca con il ballerino di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro (il quale avrebbe già ritrovato il sorriso al fianco di Paola Leonetti). Tra Francesca e Valentin però non è sempre stato tutto “rose e fiori”, ma stando alle ultime segnalazioni i ballerini erano stati visti insieme in atteggiamenti eloquenti proprio a sancire una ritrovata serenità. Ed è proprio ... Leggi su isaechia

