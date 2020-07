A Roma i super autovelox che vedono le infrazioni a un chilometro (Di domenica 12 luglio 2020) Il nuovo super autovelox appena ordinato dalla Polizia Locale di Roma vede le infrazioni a distanza di un chilometro. La portata massima garantita dal produttore è di 1200 metri e rende i ricorsi contro le multe decisamente complicati perché la contravvenzione non si basa sulla classica foto in bianco e nero, ma su un filmato di 33 secondi, dove l’auto è ripresa in movimento. Il tutto viene archiviato in un file a disposizione dei vigili. Lo strumento si chiama Telelaser Tru Cam HD, è fabbricato da un’azienda americana con sede in Colorado e venduto in Italia attraverso una ditta brianzola. Per ora la Municipale ne ha comprati 4, costo 79.300 euro. Ma se l’operazione dovesse funzionare potrebbero ... Leggi su nextquotidiano

AntoVitiello : Serata magica per il #Milan che s’impone con un netto 3-0 in casa della #Lazio, partita super. Squadra concentrata… - infoitsport : SERIE A - La Roma cala il tris col Brescia e ritrova un super Zaniolo! Bella notizia per Mancini - Alfred7811 : @DanieleLoMonaco @Atalanta_BC Gasperini in una qualsiasi altra squadra fallisce come già ha dimostrato ... il tempo… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA SVIZZERA - Nove contagiati da Covid-19 tra le fila dello Zurigo, Super League a rischio? - HopeTeamBurton : @IlarioDiGiovamb Ma non vedete che siamo assistendo a calcio estivo? Alcune squadre “già” in forma, altre no, o sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma super A Roma i super autovelox che vedono le infrazioni a un chilometro next Campionato: due rigori salvano la Juve contro una straripante Atalanta. Crollo Lazio, Roma in ascesa

Gli anticipi di sabato 11 luglio validi per la 32° giornata di Serie A, sorridono alla Juventus che fa un altro passo verso il 9° scudetto di fila. I bianconeri si salvano per due volte contro una sup ...

Bubka, lo zar volante, 35 anni fa fu il primo a superare i 6 metri

12Il campione del mondo di salto con l’asta 2003, Giuseppe Gibilisco, ricorda l’impresa del mitico Sergej: “È un’icona, sarebbe potuto tranquillamente andare sopra i sei metri e trenta” Una data, un l ...

Gli anticipi di sabato 11 luglio validi per la 32° giornata di Serie A, sorridono alla Juventus che fa un altro passo verso il 9° scudetto di fila. I bianconeri si salvano per due volte contro una sup ...12Il campione del mondo di salto con l’asta 2003, Giuseppe Gibilisco, ricorda l’impresa del mitico Sergej: “È un’icona, sarebbe potuto tranquillamente andare sopra i sei metri e trenta” Una data, un l ...