Wta Palermo 2020 | Camila Giorgi wild card nel tabellone principale

Da tantissimo tempo a Palermo non veniva una ex numero 1 al mondo. Sarà un evento straordinario, abbiamo assegnato una wild card anche a Camilla Giorgi". Lo ha dichiarato il direttore del 31esimo Palermo Ladies Open, Oliviero Palma, nel corso di una conferenza stampa in vista dell'inizio del torneo del circuito Wta che si svolgerà nel capoluogo siciliano dall'1 al 9 agosto. "Abbiamo la Halep, cinque giocatrici tra la numero 10 e la numero 20 al mondo e quattro tra la 30 e la 40. Oggi potremmo definire questo torneo un Premier, anche se resta un International. Abbiamo offerto una wild card a Camila Giorgi che ha già accettato, sarà la miglior tennista italiana in

Nella giornata di sabato 11 luglio alle ore 10 si terrà una conferenza stampa che vedrà protagonisti Giorgio Cammarata, Presidente del Country Time Club, e Oliviero Palma, Direttore dei 31^ Palermo Ladies Open.

Il tennis femminile è pronto a tonare in campo, fra poco più di un mese, e lo farà da Palermo. Il prossimo 3 agosto, il Country Time Club di Palermo, ospiterà il primo torneo del tennis in rosa post-Covid

dopo Palermo tappa a Praga. Il circuito Wta è pronto a ripartire e dopo il primo appuntamento del 3 agosto le ragazze del tennis mondiale si sposteranno in Repubblica Ceca dove è in programma il Wta di Praga dal 10 al 15 agosto.

Wta Palermo 2020, ufficiale: Simona Halep sarà presente in tabellone

“Ciao a tutti, sono davvero felice di annunciare che ritorno a Palermo dopo dieci anni. Spero che sia una grande settimana, ci vediamo presto”. Con questo messaggio video postato dall’account ufficial ...

