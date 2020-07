Sindrome Down e Autismo: la possibile arma è in Italia (Di sabato 11 luglio 2020) I composto chimico messo a punto in Italia è in lizza per diventare un farmaco per il trattamento dei sintomi caratteristici, di alcune condizioni neurologiche, come Sindrome di Down e Autismo Il risultato si deve ai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), il risultato è pubblicato sulla rivista Chem. E’ supportato da Fondazione Telethon e ha beneficiato in parte dei finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca (Erc). La ricerca si deve ai due gruppi guidati da Laura Cancedda, a capo del Brain Development and Disease Laboratory dell’Iit e assistant scientist presso il Dulbecco Telethon Institute e Marco De Vivo, a capo del Molecular Modeling and Drug Discovery Laboratory dell’Iit, e vi hanno partecipato Annalisa Savardi e ... Leggi su tuttotek

Sindrome Down e autismo : la svolta può arrivare dall’Italia Dall’Italia possibile arma contro la Sindrome Down e l’ autismo : un composto chimico messo a punto nel nostro paese darebbe risposte importanti Un composto chimico messo a punto in Italia è candidato a diventare un farmaco utile ...

Dall’Italia possibile arma contro la e l’ : un composto chimico messo a punto nel nostro paese darebbe risposte importanti Un composto chimico messo a punto in Italia è candidato a diventare un farmaco utile ... Dalla sindrome della capanna alla videofobia - il catalogo delle ansie dopo il lockdown è questo L'angoscia di riprendere i ritmi di pre-pandemia e il timore di non adattarsi agli attuali. La mancata elaborazione del lutto privato nella sua ritualità classica e il rifiuto del computer come unica interfaccia lavorativa. Sono tanti i ...

L'angoscia di riprendere i ritmi di pre-pandemia e il timore di non adattarsi agli attuali. La mancata elaborazione del lutto privato nella sua ritualità classica e il rifiuto del computer come unica interfaccia lavorativa. Sono tanti i ... Monica Napoli evidenzia la pochezza dei commenti alla foto della modella di Gucci con sindrome di Down Ellie Goldstein è la modella con la sindrome di Down che è stata scelta da Gucci tra i testimonial per una sua campagna in collaborazione con Vogue Italia. Si tratta di un’iniziativa che ha visto la partecipazione del ...

luis_palma_ : @StellaCrebb @Ital14197757 @Max6838297768 @jacopocoghe @CriticaScient Ma poi che ipocrita che sei, twitti una ragaz… - LineDieg : RT @serenel14278447: Da Italia nuova arma contro sindrome Down e autismo - serenel14278447 : Da Italia nuova arma contro sindrome Down e autismo - InsideMarketing : ?? @gucci sceglie la modella con #sindromedidown per promuovere la nuova linea di #mascara e un concetto di… - olivettinao : RT @lapoelkann_: Sono stato alla Locanda Dei Girasoli?? a Roma. Un ristorante interamente gestito da ragazzi affetti da sindrome di Down. So… -