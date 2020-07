Per Buffagni, "Conte non è in discussione ma serve un cambio di passo" (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - "E' risaputa la mia stima verso Draghi e per ciò che ha fatto alla Bce, anche per l'Italia. Bene ha fatto Di Maio, nell'esercizio del suo ruolo, a incontrarlo. Confrontarsi con esperti da' un valore aggiunto nell'affrontare il mandato esecutivo". Cosi' il viceministro M5s allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, interpellato dall'Agi, sull'incontro tra il ministro degli Esteri e Mario Draghi. Giuseppe Conte "non è in discussione, serve però un cambio di passo", ha detto il viceministro M5s allo Sviluppo economico che auspica "più coraggio, più concretezza. Accelerare per dare risposte ai cittadini e far ripartire il Paese". "Crescita e sviluppo sostenibile - ricorda - devono essere la ... Leggi su agi

